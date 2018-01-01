بالصور| طالب ياباني يصنع تماثيل من الحشرات

نشر طالب ياباني صورا لتماثيل صنعها من الحشرات الحية أو بقاياها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وأبدع الطالب، وهو من مدينة أوساكا اليابانية، أول تمثال له لعرضه ضمن نشاط مدرسي، ثم نشر صورته على "تويتر،" حيث سجل نفسه باسم ride_hero، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتظهر مهارة الشاب ودقته عند مقارنة التماثيل التي يصنعها بالشخصيات الخيالية من الأفلام، وعلق على إحدها قائلا إن الوحش الذي أبدعه "أتى من كوكب آخر ليستولي على الأرض".

وقالت صحيفة "Sora News" إن تماثيل الفتى مصنوعة من حشرات مختلفة، يجمعها ويشكلها في هياكل متقنة.