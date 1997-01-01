بالفيديو| قصة صعود تريبل إتش.. من مصارع مغمور إلى الرجل الثاني في WWE

يحتفل بول مايكل ليفاسك، الشهير على الحلبة باسم "تريبل إتش"، بعيد ميلاده الـ49، متوجا بتاريخ حافل بالبطولات والأحزمة والمباريات القوية التي جعلت منه أيقونة في عالم المصارعة الحرة، وانتهت به إلى أن أصبح الآن الرجل الثاني في شركة WWE للمصارعة الحرة، حيث إنه يشغل نائب رئيس الشركة، ويلقب بـ"الملك".

ولا يخفى على أحد أن من العوامل التي وطدت علاقة تريبل إتش بإدارة WWE هي زواجه من ستيفاني، ابنة فينس ماكمان، صاحب ورئيس WWE، عام 2003، وهو الزواج الذي استمر حتى الآن وأثمر عن ثلاثة أبناء، واتهم بسببه تريبل إتش من قبل زملائه بالتودد للإدارة.

وحصل "تريبل إتش" على اسمه هذا اختصارا لاسمه على الحلبة في بداية مشواره Hunter Hearst Helmsley، وهو الاسم الذي يبدأ بثلاثة حروف H وبالتالي أصبح لقبه اختصارا فيما بعد Triple H.

بدأ تريبل إتش، ذو الأصول الفرنسية والكندية، مشواره على الحلبة في منتصف التسعينيات مصارعا عاديا يخرج مرتديا بذلة أنيقة، واستطاع في عام 1996 هزيمة ماركو ميرو، والفوز بحزام بطولة القارات، وانقلب على مدير أعماله المصارع الراحل مستر بيرفكت، حتى خسر تريبل إتش الحزام لصالح "ذا روك" عام 1997، وأصبحت المصارعة القوية الراحلة شاينا مديرة الأعمال الجديدة لتريبل إتش.

وفي عام 1997 أسس تريبل إتش فريق "دي إكس" بالاشتراك مع المصارع المعتزل شون مايكلز والمصارعة الراحلة شاينا وعدد آخر من المصارعين، وتفكك الفريق عام 1999 بعد الاعتزال الأول لشون مايكلز، ثم عاد الفريق فيما بعد عام 2006 وضم تريبل إتش وشون مايكلز، وكان "دي إكس" في عداء دائم مع السلطة ممثلة في فينس ماكمان وابنه شين.

وفي فترة تفكك فريق "دي إكس"، أسس تريبل أتش عام 2003 فريقا آخر يسمى "إيفولشن" وضم المصارع الشاب راندي أورتن وباتيستا والعجوز ريك فلير، وكان الفريق في عداء دائم مع جولدبيرج وستيف أوستن، وتفكك الفريق فيما بعد بسبب سيناريو عداوات بين أعضائه، ثم عاد في 2014 وانتهى مرة أخرى بعد ابتعاد باتيستا وتريبل إتش عن الحلبات.

على مدار تاريخه مع عالم المصارعة، فاز "الملك" تريبل إتش بحزام WWE للوزن الثقيل 14 مرة، وكان آخر لقب فاز به في رويال رامبل 2016، وعلى مدار تاريخه استخدم تريبل إتش 5 موسيقات لدخول الحلبة، سواء منفردا أو مع فريقي "دي إكس" و"إيفولشن" واعتمدت معظمها على موسيقى الروك، كما اشتهر تريبل إتش بحركته القاضية المسماة بـ"بيدجري" Pedigree، وهي تعتمد على وضع رأس الخصم بين الفخذين وتقييد يديه خلف ظهره ثم الهبوط برأسه بقوة على الأرض.

مشاركات تريبل إتش على الحلبة أصبحت محدودة الآن نظرا لانشغاله بمنصبه الإداري نائبا لرئيس WWE، بجانب كبر سنه، وستكون هناك مباراة قوية ومنتظرة سيخوضها تريبل إتش ضد الأسطورة أندرتيكر بأستراليا في 6 أكتوبر المقبل.

بداية ظهور تريبل إتش

أول موسيقى لتريبل إتش

موسيقى تريبل إتش منفردا.. "اللعبة"

موسيقى تريبل إتش مع فريق "دي إكس".. "هل أنت مستعد؟"

موسيقى تريبل إتش مع فريق "إيفولشن"

موسيقى تريبل إتش في السلطة.. "ملك الملوك"

أشهر حركات تريبل إتش على الحلبة

مشوار تريبل إتش مع الـ14 حزام بطولة عالم