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اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "الإيبولا" وعلماء يحذرون من إعادة تفشيه

أمس PM 11:54
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "الإيبولا" وعلماء يحذرون من إعادة تفشيه

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "الإيبولا" وعلماء يحذرون من إعادة تفشيه

كتب: مصطفى الصبري

يحذر الخبراء من إعادة انتشار وباء فيروس "إيبولا" القاتل، إذا اكتشف العلماء سلالة جديدة من الفيروس يعتقد أنها على صلة بالـ"إيبولا" القاتل، موجودة في الخفافيش في دولة "سيراليون" بأفريقيا، وهذه السلالة لديها القدرة على ضرب البشر.

وحث مسؤولو الصحة في هذه الدولة الأفريقية الملايين الذين يعيشون هناك على تجنب تناول الخفافيش، وهو طعام محلي منتشر، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من هذا الأسبوع انتهاء تفشي مرض "الإيبولا" لديها، والذي أودى بحياة 33 شخصًا، لكن علماء الفيروسات يتخوفوا من أن يعود هذا الوباء الذي وصل ذروته عام 2014 وأودى بحياة 11000 شخص.

وأكدت وزارة الصحة والصرف الصحي في "سيراليون"، أمس، اكتشاف سلالة تنتمي لفيروس "الإيبولا"، إذ عثر عليها في خفافيش في منطقة شمال "بومبالي" الريفية، التي تقع على الحدود مع غينيا، وهي موطن لحوالي 600 ألف شخص.

وقال عمارا جامباي، أحد كبار مسؤولي وزارة الصحة في سيراليون إن الفيروس الجديد لديه القدرة على إصابة الخلايا البشرية، وتابع بأنه ما يزال من غير المعروف للعلماء ما إذا كان انتقل الفيروس بالفعل إلى أي إنسان.

ويجري المسؤولون الحكوميون في سيراليون الآن المزيد من الأبحاث حول الفيروس الجديد على أمل اكتشاف ما إذا كان أصاب أي إنسان أو لا.

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