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سر البحيرة الأوكرانية التي جذبت آلاف السياح

منذ 26 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

يتوافد أوكرانيون من شتى المناطق على بحيرة مالحة في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، إذ تحولت إلى مكان للاستجمام بفضل الفوائد الصحية التي يفترض أنها تحققها.

فقد جاء أولكسندر نيكستين من غرب أوكرانيا إلى بحيرة لوموريسكي للاستشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال، وهو مغطى بالطين المأخوذ من على شاطئ البحيرة، إنه يشعر بتحسن بفضل الخصائص الصحية لهذا النوع من الطمي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المنتجعات الصحية في كل من النمسا وألمانيا تستخدم كميات من الطمي والملح الذي يجمع من البحيرة في علاج روادها، وفقًا لنا نقله موقع قناة "سكاي نيوز" العربية.

وفضلا عن الفوائد الصحية، اشتهرت البحيرة بلونها الوردي غير التقليدي بسبب النباتات المائية التي تنمو داخل بيئتها الملحية.

ويقول السياح الذين يسبحون في البحيرة إنهم لا يستطيعون الغطس داخلها مهما بذلوا من محاولات حيث أن مياهها المالحة تجعلهم يطفون على سطحها.

وتجتذب البحيرة نحو عشرة آلاف سائح سنويا.

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