اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

طورت شركة "تيتان ريكيموتو" اليابانية للتكنولوجيا اختراعًا جديدًا أطلقوا عليه "قناع الحرباء"، وهو عبارة عن شاشة تم تطويرها بشكل خاص تثبت على وجه شخص بديل ليعيش الحياة نيابة عنك.

وتسمح التكنولوجيا الجديدة، التي اخترعها الباحث جون ريكيموتو، للمستخدمين بالجلوس في المنزل وإملاء كل ما يريدون على الشخص الذي سيرتدي القناع، حسب موقع "news" الأسترالي.

وصممت تلك التكنولوجيا من أجل القيام بأي مهمة مملة لا يمكن الهروب منها، إذ يعرض الاختراع بث مباشر للمستخدم الحقيقي، وتنقل قناة صوتية صوته، واخترعت أنظمة شبيه لهذا من قبل، ولكن كانت مركبة عادة على الروبوتات.

ويعطي القناع تجربة أكثر اكتمالاً مما سبق حسب التعليمات وأيضًا له قدرة أكبر على فهم تعليمات المضيف.

وتعمل التقنية أساسًا على النحو التالي: إذا طلب منك صديق أن تساعده على حزم أغراضه لأنه سينتقل من منزله، لكنك لا تريد الذهاب، إذًا كل ما عليك فعله هو توظيف شخص آخر يرتدي "قناع الحرباء" ليقوم بالعمل بدلًا منك، هذا القناع يبث تعابير وجهك الحقيقي مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أنت في مكان آخر تريده.