آخر الأخبار

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

سر البحيرة الأوكرانية التي جذبت آلاف السياح

سر البحيرة الأوكرانية التي جذبت آلاف السياح

قلعة "المرجان" بناها شخص واحد فقط بـ1100 طن حجر

قلعة "المرجان" بناها شخص واحد فقط بـ1100 طن حجر

صورة| الكشف عن شعار موسم الحج لهذا العام

صورة| الكشف عن شعار موسم الحج لهذا العام

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

منذ 15 دقيقة
اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلًا منك

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلًا منك

كتب: مصطفى الصبري

طورت شركة "تيتان ريكيموتو" اليابانية للتكنولوجيا اختراعًا جديدًا أطلقوا عليه "قناع الحرباء"، وهو عبارة عن شاشة تم تطويرها بشكل خاص تثبت على وجه شخص بديل ليعيش الحياة نيابة عنك.

وتسمح التكنولوجيا الجديدة، التي اخترعها الباحث جون ريكيموتو، للمستخدمين بالجلوس في المنزل وإملاء كل ما يريدون على الشخص الذي سيرتدي القناع، حسب موقع "news" الأسترالي.

وصممت تلك التكنولوجيا من أجل القيام بأي مهمة مملة لا يمكن الهروب منها، إذ يعرض الاختراع بث مباشر للمستخدم الحقيقي، وتنقل قناة صوتية صوته، واخترعت أنظمة شبيه لهذا من قبل، ولكن كانت مركبة عادة على الروبوتات.

ويعطي القناع تجربة أكثر اكتمالاً مما سبق حسب التعليمات وأيضًا له قدرة أكبر على فهم تعليمات المضيف.

وتعمل التقنية أساسًا على النحو التالي: إذا طلب منك صديق أن تساعده على حزم أغراضه لأنه سينتقل من منزله، لكنك لا تريد الذهاب، إذًا كل ما عليك فعله هو توظيف شخص آخر يرتدي "قناع الحرباء" ليقوم بالعمل بدلًا منك، هذا القناع يبث تعابير وجهك الحقيقي مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أنت في مكان آخر تريده.

أخبار متعلقة

اختراع جديد لـ"سامسونج" يحل مشكلة يعاني منها الكثيرون

اختراع جديد لـ"سامسونج" يحل مشكلة يعاني منها الكثيرون

اختراع دواء جديد لرواد الفضاء يدخلهم في نوم عميق كـ"الدببة"

اختراع دواء جديد لرواد الفضاء يدخلهم في نوم عميق كـ"الدببة"

اختراع جديد لمراقبة حالات مرضى السكر "بغمضة عين"

اختراع جديد لمراقبة حالات مرضى السكر "بغمضة عين"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟
عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

ينتظر العالم موعده مع أطول ظاهرة فلكية، خسوف القمر أو القمر الدموي، والتي ستستمر لأكثر من 100 دقيقة.
متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

أكدت دينا ونس، المتخصصة في مجال الطاقة والاستشفاء البيئي، إن ظاهرة أطول خسوف في القرن الـ21 غدًا، سيكون لها تاثير إيجابي على البشر لأنها تساعد على التأمل
أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل
خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"