هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

نشرت المجلة الدولية للسرطان قائمة بالخضروات الأفضل والأسوأ بالنسبة لمرضى "السرطان" أو كما يطلق عليه "مرض العصر".

وقالت المجلة إن أسوأ الخضروات على مرضى السرطان، هو "الذرة"، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من السكر والنشا، وهو ما تتغذى عليه الخلايا السرطانية.

أما قائمة الخضروات الأفضل فجاءت على النحو التالي:

الخضروات الصليبية، مثل: القرنبيط والكرنب والبروكلي.

الخضروات الصفراء والبرتقالي، مثل: الجزر، والفلفل الأصفر، والقرع العسلي.

وتساهم تلك الخضروات تحديدا "القرع العسلي" في تخفيص مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسب عالية.

وتحتوي تلك الخضروات على مضادات أكسدة وألياف رئيسية تعزز من قدرة الجسم على منع نشأة ونمو الخلايا السرطانية.