آخر الأخبار

صورة| الكشف عن شعار موسم الحج لهذا العام

صورة| الكشف عن شعار موسم الحج لهذا العام

بالصور| سعودي يتخرج من 5 جامعات في ساعتين

بالصور| سعودي يتخرج من 5 جامعات في ساعتين

دراسة حديثة: "إنستجرام" يجعلنا أكثر بؤسا

دراسة حديثة: "إنستجرام" يجعلنا أكثر بؤسا

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

"تلجرام" يطلق ميزة ذكية وخيفة في نفس الوقت

اليوم PM 08:56
تلجرام

تلجرام

كتب: وكالات

أعلن تطبيق التراسل المشفر، "تلجرام" عن إطلاقه لميزة جديدة ذكية ومخيفة في نفس الوقت، لمستخدميه، على هواتف "آيفون" و"أندورويد" والكمبيوترات.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "باسبورت" أو "جواز السفر"، وهي التي تساعد مستخدم التطبيق في مشاركة نسخ رقمية من هويته الحقيقية ومستنداته المالية بشكل آمن من الخدمات المدعومة من التطبيق، مثل المصارف والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمحمول، وفقا لموقع "بي جي آر" الأمريكي.

ويكمن ذكاء هذه الميزة في أنها حل موحد لتخزين وإرسال رقم تعريف جواز السفر أو المستندات المالية أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية، بعدما كان المستخدم يضطر في السابق لتحميل هذه المستندات بشكل متكرر عند رغبته في استخدامها عبر كل تطبيق جديد، ولكن الميزة الجديدة تنهي الحاجة إلى هذا الأمر. 

ولكن تكمن خطورة الميزة في أن تخزين هذه النوعية من المعلومات بها مجازفة أمنية.

إلا أن "تلجرام" تدعي بأنها تعمل على تأمين وحماية هذه المستندات الحساسة، من خلال تشفيرها عبر بروتوكولها الخاص بها المسمى "إم تي بروتو"، إذ أوضح المطورون أن المستندات مشفرة بكلمة مرور يعرفها المستخدم فقط، لذا لا تستطيع شركة "تلجرام" الوصول إلى البيانات التي قام المستخدم بتخزينها عبر ميزة "جواز السفر" passport، بحيث تصل البيانات إلى المستلم بشكل مباشر عند مشاركتها من قبل المستخدم".

أخبار متعلقة

مشكلة تواجه مستخدمي "تلجرام" في جميع أنحاء العالم

مشكلة تواجه مستخدمي "تلجرام" في جميع أنحاء العالم

موسكو تطلب من آبل حذف تطبيق تلجرام في روسيا

موسكو تطلب من آبل حذف تطبيق تلجرام في روسيا

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟
عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

ينتظر العالم موعده مع أطول ظاهرة فلكية، خسوف القمر أو القمر الدموي، والتي ستستمر لأكثر من 100 دقيقة.
متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

أكدت دينا ونس، المتخصصة في مجال الطاقة والاستشفاء البيئي، إن ظاهرة أطول خسوف في القرن الـ21 غدًا، سيكون لها تاثير إيجابي على البشر لأنها تساعد على التأمل
أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل
خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"