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بالصور| أحدث سجن في العالم.. "حياة مرفهة بدون زنزانة"

منذ 9 دقيقة
سجن في أستراليا

سجن في أستراليا

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

مفهوم السجن لدى الغالبية عبارة عن مبنى مقسم إلى عدد كبير من الزنازين شديدة الحراسة، تضمها أسوار عالية ويحرسها المئات من الضباط المُدججين بالسلاح، لمنع الخارجين على القانون من محاولات الفرار، لكن يبدو أن الشكل الاعتيادي للسجن في طريقه للاندثار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا مصورًا من داخل أحدث سجون العالم، والمتواجد في مدينة سيدني الأسترالية، حيث يختلف كلية عن الشكل المعتاد للسجن.

وبحسب الصور، يعيش المسجونين داخل صالة كبيرة واحدة، مقسمة إلى غرف غير مغلقة بأبواب، كما يمكن للنزلاء إجراء مكالمات هاتفية في وقت متأخر من الليل أو مشاهدة تلفزيوناتهم التي تعمل باللمس، لكنهم يخضعون إلى نظام مراقبة شديد، من خلال 600 كاميرا مراقبة.

وتعتقد سلطات السجن أن هذا السجن قد يشكل مستقبل إعادة تأهيل بعض من "القاتلين والمغتصبين والمجرمين الأسوأ في البلاد".

أشارت الصحيفة إلى أن السجناء الذكور في السجن، البالغ عددهم 400 سجين، لهم امتيازات غير موجودة في المرافق الأمنية الأخرى، فإنهم جميعًا يعملون ويخضعون لبرامج تعليمية، ويهيئونهم للحياة في الخارج.

كما أنهم يخضعون لبعض من المراقبة الأكثر كثافة في أي سجن في البلاد، ويتمركز فريق عمل مسلح من نخبة الضباط داخل المنشأة مما يوفر قدرة استجابة دائمة لأي حادث.

ما قد يفاجئ أي شخص يشكك في نموذج السجن الجديد هذا هو أنه في الأشهر الستة الأولى من عمل مركز إصلاح "هنتر"، أنه لم يكن هناك اعتداء واحد على أي من الموظفين البالغ عددهم 220 موظفًا.

ولم تحدث وفيات أثناء الاحتجاز، ولا هروب ، أوحادثة واحدة فقط لإيذاء الذات، كما أن الاعتداءات على السجناء تتضاءل مقارنة بالمراكز الأمنية القصوى الأخرى.

 

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