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بالصور| ميجان تعود لتحدي القواعد الملكية بـ"قبلة" للأمير هاري

منذ 21 دقيقة
ميجان والأمير هاري

ميجان والأمير هاري

كتب: وكالات

واصلت ميجان ماركل، دوقة سايكس وزوجة الأمير هاري، تحديها القواعد الملكية البريطانية بشكل واضح وصريح، حيث أقدمت على تقبيل زوجها الأمير هاري على الملأ وأمام الجميع.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، "ميجان" وهي تقبل زوجها الأمير هاري؛ وذلك في محاولة لإظهار فخرها واعتزازها به بعد فوز فريقه في كأس "سانتيبال بولو".

وتمتلك "ميجان" تاريخًا طويلًا في كسر العادات الملكية، منذ إعلان خطبتها للأمير هاري، فبعد الخطوبة ظهرت "ميجان" في عدد من اللقاءات الرسمية بدون جوارب طويلة، رغم أن تلك الجوارب هي إطلالات رسمية تؤكد عليها الملكة إليزابيث الثانية والدوقة "كيت ميدلتون" في كل إطلالاتهن.

لم تلتزم "ميجان" ببعض القواعد الملكية فى تحضيرها لحفل الزفاف الملكي، حيث استطاعت إقناع الأمير "هاري" من دعوة عدد كبير من العامة أصحاب الرسالة المجتمعية الهامة من بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وهو أحد الناجين من السرطان وتعمل والدته في العمل الخيري لمساعدة أسر أطفال السرطان، وتلميذة نجت من هجوم مانشستر الإرهابي، وخبير حرب أفغاني وعاملين خيرين معاقين ومشردين ومدرسين لهم دور مجتمعي كبير.

إلى جانب ذلك، ظهرت ميجان بجانب الملكة "إليزابيث" الثانية أثناء رحلتهما لزيارة مقاطعة "تشيستر" بدون قبعة الرأس، وهو ما يخالف القواعد الملكية.

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