آخر الأخبار

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل

وداعا للشخير.. جهاز جديد يخفي الأصوات المزعجة

وداعا للشخير.. جهاز جديد يخفي الأصوات المزعجة

"ديلي ميل": الموساد نفذ 800 عملية اغتيال خلال العقد الماضي

"ديلي ميل": الموساد نفذ 800 عملية اغتيال خلال العقد الماضي

بالصور| "عبد الملك زرزور والقرموطي".. تماثيل رومانية بـ"تاتش مصري"

بالصور| "عبد الملك زرزور والقرموطي".. تماثيل رومانية بـ"تاتش مصري"

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل

منذ 18 دقيقة
شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل "بيضربنى وعايز اتجوز من غيره"

شاب يذبح والده بسكين ويدفنه بجانب المنزل "بيضربنى وعايز اتجوز من غيره"

كتب: وكالات

أقدم شاب يبلغ من العمر 22 عاما في قرية سيدي التيجي بمدينة أسفي المغربية على ارتكاب جريمة بشعة، حيث قتل والده بالفأس ثم ذبحه بالسكين ودفن جثته بالقرب من منزل الأسرة.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية فإن الجاني توجه برفقة شقيقه إلى مركز الشرطة ليبلغا عن اختفاء والدهما ولكنهم لاحظوا ارتباكا في تصريحات الجاني، وخلال التحقيقات اعترف الشاب بأنه قتل والده لأنه كان يضربه كما أنه أراد أن يتزوج في منزله دون وجوده.

وكان الأب وقت وقوع الجريمة مستغرقا في النوم فانهال عليه الإبن بالفأس والسكين وفصل رأسه عن جسده ثم دفنه بحفرة خلف منزله طولها أربعة أمتار وغطى الجثة بالأخشاب وأكياس القمح وتوجه رجال الشرطة إلى المكان برفقة المتهم، وعندما أزالوا التراب انتشرت الرائحة الكريهة ووجدوا الجثة في حالة تحلل دون رأسه الذي عثر عليه بعد ذلك في جانب آخر من الحفرة.

وقال الجاني إنه قتل والده منذ أكثر من أسبوعين وبعدما ارتكب جريمته ربط جثته في حبل وأنزلها إلى الحفرة.

أخبار متعلقة

شاب يقتل والده بعد صلاة الفجر في السعودية

شاب يقتل والده بعد صلاة الفجر في السعودية

شاب يقتل والده طعنا بعد مشادة كلامية في الشرقية

شاب يقتل والده طعنا بعد مشادة كلامية في الشرقية

شاب يقتل والده بسبب خلافات مالية في إمبابة

شاب يقتل والده بسبب خلافات مالية في إمبابة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟
عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

ينتظر العالم موعده مع أطول ظاهرة فلكية، خسوف القمر أو القمر الدموي، والتي ستستمر لأكثر من 100 دقيقة.
متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

أكدت دينا ونس، المتخصصة في مجال الطاقة والاستشفاء البيئي، إن ظاهرة أطول خسوف في القرن الـ21 غدًا، سيكون لها تاثير إيجابي على البشر لأنها تساعد على التأمل
أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل
خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"

خبيرة فلك تحذر من خسوف القمر غدا: "ستتصاعد روح الغضب وجرائم الاغتصاب"