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اتهام أمريكي بـ13 جناية من بينها "عض كلب" بوليسي

منذ 49 دقيقة
توماس بوش والكلب البوليسي

توماس بوش والكلب البوليسي

كتب: وكالات

في واقعة مثير للجدل، أجبر رجل متهم بسرقة جرار زراعي شرطة مدينة دنفر الأمريكية على مطاردته بسرعة بطيئة بأرجاء المدينة، كما اتُهم "بعض وخنق" كلب بوليسي وسرقة سيارتين.

ورفعت المدعي العام في دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية لائحة اتهامات تضم 23 اتهاما ضد توماس بوش (37 عاما) على صلة بالحادث الذي وقع في 20 يوليو الجاري، بما في ذلك 10 اتهامات جنائية، بحسب "سكاي نيوز".

ولم يتضح ما إذا كان بوش وكل محاميا، ومن بين الاتهامات 3 تتعلق بسرقة مركبة مع سبق الإصرار، و3 تتعلق بعدم الإبلاغ عن حادث، وواحد يتعلق بالوحشية تجاه كلب بوليسي معتمد أثناء العمل.

قالت السلطات إن توماس بوش، سرق سيارة، ثم شاحنة جر قبل أن يسرق الجرار الزراعي من منشأة تابعة لإدارة المياه في المدينة.

وفي النهاية، صدمت سيارة تابعة للشرطة مقدمة الجرار وسط مدينة دنفر، وأوقفته.

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