العثور على جثة رضيع بمرحاض طائرة

تم العثور على جثة رضيع بمرحاض إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية "إير آسيا"، وتم اكتشاف الجثة أثناء استعداد الطائرة للهبوط في دلهي بالهند، بحسب ما نشرته "سبوتنك".

وأشار الفحص الطبي إلى أن الطفل ولد ميتا على متن الطائرة، ليتم احتجاز امرأة يشتبه في كونها والدة الطفل.

وتعرفت الشرطة على هوية المرأة بعد استجوابها جميع الركاب الإناث على الطائرة، ومن جانبها، قالت خطوط "إير آسيا"، إنها ستساعد في التحقيق الجاري، وستتعاون مع كل الجهات المعنية بالأمر.