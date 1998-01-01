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أغرب دور للراحل محمد شرف.. عندما خلع "المعلم مشمش" عباءة الكوميديا

منذ 17 دقيقة
محمد شرف

محمد شرف

كتب: محمد رمضان

عرف الجمهور الفنان الراحل محمد شرف في أدوار الكوميديا واختلفت الوجوه والشخصيات، إلا أنه أضحك الجمهور بإفيهاته التي تحولت إلى "كوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك بعض الأدوار التي خرج فيها "شرف" عن وجهه الكوميدي واستبدله بوجه آخر عشان "المخرج عاوز كده".

شارك الفنان الراحل، الذي توفي بالأمس عن عمر 55 عاما، في فيلم "مجرم مع مرتبة الشرف" عام 1998، حيث لعب دور إرهابي يدعى "شاكر"، وتولى عملية تفجير أتوبيس يُقل عددا من التلاميذ، إلا أن "فؤاد" بطل الفيلم الذي لعب دوره الفنان هشام عبدالحميد، دخل في عراك مع الإرهابي "شاكر"، ونجح في إفقاده الوعي وإنقاذ التلاميذ من الأتوبيس الذي انفجر وبداخله "شاكر".

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