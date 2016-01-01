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محامي ممثلة إباحية: "ترامب قدم رشوة لـ3 نساء أقام معهن علاقات جنسية"

أمس PM 11:31
دونالد ترامب

دونالد ترامب

كتب: وكالات

قال مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي أقامت علاقة مع ترامب، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقّين المال من الرئيس الأمريكي لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وقال "مايكل" عبر حسابه على "تويتر": "ثلاث نساء أخريات"، في أشارة إلى توليه قضايا 3 نساء أخريات تلقين المال لقاء صمتهن.

وأضاف في تغريداته: "حان الوقت ليقول مايكل كوهن، وترامب، كلَّ الحقيقة إلى الشعب الأمريكي".

وكان كشف المحامي، مساء يوم الخميس، في لوس أنجلوس أنه تلقّت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016.

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