تراجع عدد مستخدمي "تويتر".. تعرف على السبب

قالت شركة "تويتر" المالكة لكوقع التواصل الاجتماعي الشهير، اليوم، إن الربع الثاني من العام الجاري شهد تراجعًا في عدد مستخدمي الموقع بواقع مليون شخص.

وتوقعت الشركة أن يشهد عدد المستخدمين مزيدا من التراجع في ظل المعركة التي يخوضها ضد الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها والحسابات الزائفة واللغة المسيئة على الموقع.

وأرجعت "تويتر" الانخفاض المتوقع في عدد المستخدمين إلى الجهود المكثفة التي تهدف إلى تطهير شبكة التواصل الاجتماعي، وفرض قواعد مشددة لحماية الخصوصية، والتغييرات في طريقة استخدام الخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة.

وقالت الشركة في بيانها لحملة الأسهم: "نحن واثقون من أن ما يحدث يصب في مصلحة الموقع على المدى الطويل، وسوف يحقق النمو على المدى الطويل، في الوقت الذي نعمل فيه على تحسين عملية الحوار العام على تويتر".

وأكدت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن عدد المستخدمين النشطين على الموقع هذا الشهر بلغ 335 مليون مستخدم مقابل 336 مليون مستخدم في الربع الأول من العام، حسبما جاء في بيان لموقع تويتر، ومقره في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتراجعت أسهم شركة تويتر بنسبة 17 بالمئة في بداية التعاملات.