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بالفيديو| اكتشاف ديدان متجمدة منذ 42 ألف عام وما زالت على قيد الحياة

بالفيديو| اكتشاف ديدان متجمدة منذ 42 ألف عام وما زالت على قيد الحياة

بالفيديو| اكتشاف ديدان متجمدة منذ 42 ألف عام وما زالت على قيد الحياة

اليوم PM 10:50
اكتشاف ديدان متجمدة منذ 42 ألف عام وما زالت على قيد الحياة

اكتشاف ديدان متجمدة منذ 42 ألف عام وما زالت على قيد الحياة

كتب: مصطفى الصبري

عثر الباحثون على زوج من الديدان الخيطية التي ما زالت على قيد الحياة بعد أن ظلت متجمدة في التربة الباردة لمدة 42 ألف عام تقريبًا في روسيا.

وقال علماء روس، إن هذه الديدان من عصور ما قبل التاريخ، والآن يتحركون ويتناولون الطعام بعد عودتهم إلى الحياة في مختبر في معهد العلوم الفيزيائية والكيميائية في علوم التربة في العاصمة الروسية موسكو، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وذكر تقرير للعلماء الروس أنه "بعد إزالة الصقيع، أظهرت الديدان علامات على الحياة"، وعثر على واحدة من الديدان بالقرب من نهر "Alazeya"، في عام 2015، ويعتقد أن يكون عمرها حوالي 41 ألف و700 سنة، على عمق حوالي 3 أمتار ونصف.

أما الثانية فوجدت عام 2002 على عمق 30 مترًا، وتظهر تقارير أن البيانات توضح أن لهذه الكائنات متعددة الخلايا قدرة على البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، لفترات تتعدى آلاف السنين، في ظل الظروف الكربونية الحرجة.

ومن الواضح أن هذه القدرة تشير إلى أن لديهم بعض الآليات التكيفية التي قد تكون ذات أهمية علمية وعملية لمجالات العلوم ذات الصلة مثل علم الأحياء الفضائي.

ويعتقد العلماء أن زوج الديدان من الإناث، وهذا النوع من الديدان معروف بقدرته على تحمل فترات طويلة من الوقت في ظروف غير مواتية، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة للغاية، وتعتبر تلك الديدان الآن أقدم الحيوانات الحيّة على كوكب الأرض.

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