يوم "خسوف القمر" بطعم الأحداث السيئة.. موت وزلازل وتحذير بإعصار

تحذيرات نهاية العالم تزامنًا مع أطول خسوف للقمر في القرن الـ 21، والذي يشهده العالم حاليًا، لاقت انتشارًا واسعًا وكبيرًا، وسط توقعات بزلزالٍ مدمرٍ تبلغ شدته 7 درجات سيضرب أنحاء كثيرة من العالم في وقت واحد، بالإضافة إلى تدفق الأنهار البركانية وحدوث ثوران البراكين في هاواي.

ربما كانت تلك التحذيرات تليق بعالم "هوليوود" السينمائي أكثر من الواقع، إلا أن يوم الخسوف شهد عدة كوارث ومصائب في مناطق متفرقة من العالم، ربما يربطها المتابعون بتأثير "القمر الدموي".

في مصر، وعن عمرٍ يناهز 69 عامًا، توفيت الفنانة هياتم، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراعٍ قصيرٍ مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الأسابيع القليلة الماضية التي قضتها داخل المستشفى.

وبعدها بساعاتٍ قليلة، استقبل الجمهور خبر وفاةٍ آخر، حيث انتقل للرفيق الأعلى الفنان الكوميدي، محمد شرف، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض، داخل أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، عن عمرٍ يناهز 55 عامًا.

زلزالان شهدهما العالم تزامنًا مع يوم خسوف القمر، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة شمال فلسطين المحتلة، مركزها شمال شرق بحيرة طبريا، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي لرصد الهزات الأرضية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه الهزة الأرضية أقوى من الهزات التي ضربت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة، وشعر بهذه الهزة سكان مدينة طبريا، حيث شهدت المنطقة عدة هزات أرضية خلال الشهر الماضي تراوحت قوتها ما بين 2.8 و4.5 درجة على مقياس ريختر.

وفي روسيا، أعلن المركز الروسى لرصد الزلازل، أن زلزالًا بقوة 4.8 درجة ضرب جزر "الكوريل" الروسية، مضيفًا في بيانٍ، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة "أوخوتسك" على بعد 12 كيلومترًا شمال شرق جزر "الكوريل" وعلى عمق 140 كيلومترًا، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد بحرى عملاقة ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا.

إعصار "جونجداري" على وشك الوصول، تحذيرٌ أطلقته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، حيث أفادت أنه سيصل بعد ساعات إلى البر الرئيسى اليابانى الذى يعاني من فيضانات قاتلة ودرجات حرارة مرتفعة.

وحذرت والوكالة في بيانٍ لها نقلته وكالة "كيودو" من أمطار غزيرة ورياح قوية، ومن المرجح أن يهدئ الإعصار، الثاني عشر في موسم الأعاصير، من الموجة الحارة التي تعاني منها اليابان منذ أسبوعين تقريبا.