فيديو| طقوس استقبال الخسوف.. المسلمون بالصلاة والهندوس استحمام وصيام

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منذ 26 دقيقة
خسوف القمر

خسوف القمر

كتب: خلود بدر

ينتظر سكان الأرض مساء اليوم، ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد وعشرين، وبالتزامن مع حدوث الظاهرة هناك طقوس يستقبل بها العالم بمختلف دياناته هذا الحدث العظيم الذي يشير عند البعض إلى نهاية العالم، وتختلف تلك الطقوس حسب كل ديانة.

في الإسلام يؤدي المسلمون صلاة الخسوف القمر، وهي سنة مؤكدة حيث تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يقوم الإمام بعدها بالحث على التوبة وفعل الخيرات، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

ويتضرع المسلمون إلى الله بالدعاء وطلب المغفرة وقت خسوف القمر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فانزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره" رواه البخاري ومسلم.

أما في الديانة الهندوسية، فيقوم الهندوس بالاستحمام في مياه نهر الغانج بالهند وقت خسوف القمر اعتقادا منهم أن ذلك يقوم بتطهير أرواحهم، ويقومون بتلاوة الصلوات والشعائر الدينية طالبين من الله النصرة على الشيطان، وفى بعض الناطق من الهند، لا يتناولون أي طعام أثناء كسوف الشمس، لاعتقادهم أن أي طعام يطبخ سوف يكون مسموما.

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