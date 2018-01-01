تعرف على "الناجي الوحيد" عقب نهاية العالم

يتخيل البعض أنه عقب نهاية العالم ستفنى الأرض من كافة الكائنات الحية، إلا أن الدراسة التي قامت بها جامعة أوكسفورد أثبتت عكس ذلك.

وكشف نتائج الدراسة، أنه بعد نهاية العالم وفناء كل الكائنات على كوكب الأرض، سيبقى حيوان صغير يقاوم ويستمر في العيش، كونه أقوى المخلوقات فوق الأرض، حسب نتائج دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد.

وستبقى حيوانات "الدببة المائية" أو ما يعرف علميا بـ"تارديجراد" على قيد الحياة لمدة تصل إلى 10 مليارات سنة بعد الفناء الكبير.

وتوضح الدراسة، أن الحيوان يمكن أن يبقى على قيد الحياة لمدة تصل إلى 30 عاما دون طعام أو ماء، ما يجعل فصيلته تستمر في العيش دون انقراض لفترة طويلة.

وينمو "تارديجراد" إلى حد أقصى يبلغ نصف ميليمتر، ويمكنه أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية، وكذلك درجات التجمد القاسية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رافائيل ألفيس باتيستا، الباحث في قسم الفيزياء في جامعة أوكسفورد قوله، إن الهدف من الدراسة هو الإجابة على السؤال "ما الذي سينهي كل الحياة على الكوكب؟ من أجل تحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى شيء يمكن أن يقتل تارديغراد".

وأضاف، أن الحياة على كوكب الأرض ستستمر لفترة طويلة بعد ذهاب البشر، مشيرا إلى أن وجود "الدببة المائية" يعطي الأمل للبحث عن الحياة خارج الأرض، فهي تتميز بقدرتها على البقاء ومن الممكن أن "نجد أنواعا أخرى أكثر مرونة في الكون".