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بالفيديو| "سلطان".. قصة واقعية عاشها فريد شوقي وجسدها على شاشة السينما

منذ 47 دقيقة
فريد شوقي

فريد شوقي

كتب: مونيكا عطا الله

عانى "سلطان" من الفقر، حيث كان يعمل عسكري مراسلة عند أحد اللواءات، ولم يعامله أحد بعطف سوى الضابط عصام ابن اللواء، لكن بسبب مرض أمه اضطر "سلطان" لترك المنزل، ليعود بعد وفاتها ويجد نفسه متهما بالسرقة، فيتم طرده من الجيش، وعندما يفشل في إثبات براءته يهرب، ليتحول من عسكري جيش إلى مجرم تطارده الشرطة.

كانت قصة أحد أفلام الفنان الراحل فريد شوقي، لم تكن أحداثه من وحي خيال المؤلف، وإنما كانت قصة واقعية عاشها بالفعل النجم الملقب بـ"وحش الشاشة"، بحسب ما صرح به إحدى حلقات البرنامج الإذاعي "افتح يا سمسم" مع الإعلامي صبري خالد، حيث قال إن قصة الفيلم مستوحاة من حياة صديق شخصي له يدعى "عباس الأسمر"، كان يعمل ضابطا في البوليس وقت أن كان فريد متطوعا في البوليس الاحتياطي، وشارك "الأسمر" في عدة دوريات لمتابعة الخارجين على القانون، والذين يمثلون خطرا على الأمن، مما أثار أعجاب شوقي به.

ظل الضابط الشجاع في عمله حتى حدث معه ما غير مصيره تماما، حيث شاهد "عباس" والدته تتعرض للضرب من ضباط الاحتلال الإنجليزي، ما دفعه لقتل أحدهم، ثم هرب من الخدمة، وأصبح بعدها من أخطر المجرمين الذي تطاردهم الشرطة في جبل زينهم، وظلت القصة في ذهن فريد شوقي حتى قرر تحويلها لفيلم سينمائي.

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