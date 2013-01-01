بالفيديو| أبرز 10 مسلسلات للكاتب أسامة أنور عكاشة

تنوعت أعمال أسامة أنور عكاشة بين السينما والتليفزيون والروايات الأدبية، لكن سيناريوهات المسلسلات تعد هي الأشهر والأفضل، حيث أثرى الدراما بالعديد من أعماله المحفورة في الذاكرة، والتي تركت بصمة وعلامة مميزة، ففي فترة الثمانينات والتسعينات، لم يخلو موسم رمضاني من مسلسل من تأليفه تلتف حوله الأسرة.

وفيما يلي أبرز مسلسلاته:

- ليالي الحلمية:

يعد مسلسل ليالي الحلمية، من الأعمال التي ضمت الكثير من الفنانين حيث زاد عدد الممثلين على 300 ممثل، واستمر المسلسل لـ5 أجزاء، حيث تناول فترة مصر من عصر الملك فاروق إلى مطلع التسعينات، ثم الجزء السادس الذي تم إنتاجه مؤخرا.

- أبو العلا البشري:

تدور أحداثه حول رجل جاء القاهرة بعد تبنيه لابنة أحد أصدقائه الذي توفي، ولعبت دورها الفنانة صابرين، ويحاول تغيير المفاهيم الخاطئة لمن حوله ويحاول زرع القيم والمبادئ فيهم، وعرض عام 1986، وهو من إخراج محمد فاضل.

- الشهد والدموع:

وهو مسلسل من جزئين، تدور أحداثه حول الظلم الذي جسده يوسف شعبان الذي أخذ حق أخيه في الميراث ما تسبب في موته من الحسرة، لكن قررت زوجة أخيه أن تنتقم وأن تربي أبناءها ليكونوا على أفضل حال.

- ضمير أبلة حكمت:

وهو العمل الذي استطاع فيه أسامة أنور عكاشة ضم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة إلى الدراما التليفزيونية، فهو أول مسلسل لها، ولعبت فيه دور ناظرة المدرسة التي تواجه عقبات بين طالبات مدرستها، وشاركها الفنان الراحل أحمد مظهر والفنان جميل راتب.

- الراية البيضا:

واشتهر هذا المسلسل بجملة الراحلة سناء جميل الشهيرة "ولا يا حمووو التمساحة يلا"، ولعبت فيه دور المعلمة فضة إحدى تجار السمك التي ترغب في الاستيلاء على فيلا أثرية، بينما يرفض صاحب الفيلا إيمانه منه بالحفاظ على التراث.

- أرابيسك:

ألقى الضوء على فن صناعة الأرابيسك، من خلال الأسطى حسن "صلاح السعدني" صاحب ورشة الأرابيسك الذي ورثها عن والده، لكنه أهمل حياته واتجه إلى المخدرات وأصدقاء السوء، وبالرغم من هذا كان دائما أول من يقف بجوار أهل منطقته في أزماتهم.

- زيزينيا:

من خلال هذا العمل ألقى أسامة أنور عكاشة الضوء على الأجانب اليونانيين والإيطاليين الذين عاشوا في مصر فترة الاحتلال الإنجليزي، وأظهر المسلسل كيفية تعاملهم مع المصريين على أنهم الأسياد، والتشتت الذي واجه بشر عامر عبد الظاهر "يحيى الفخراني" بين نصفه المصري الذي يعود لوالده ونصفه الإيطالي نسبة إلى أمه.

- امرأة من زمن الحب:

وهو أحد أهم الأعمال الاجتماعية التي ترصد مشاكل الشباب في مرحلة المراهقة في عصر الانفتاح، وكيف تحاول المرأة الصعيدية "سميرة أحمد" مواجهة هذه المشاكل، بعد أن أسند والدهم تربية الأبناء إليها.

- أميرة في عابدين:

تناول هذا المسلسل موضوع التأقلم مع التغيير الذي قد يعتقد الكثير أنه تغيير إلى أسوأ بينهما هو عكس ذلك، فعائلة أميرة "سميرة أحمد" بعد أن عاشوا سنوات حياة رفاهية، انتقلوا للسكن في إحدى حواري عابدين، وواجهوا صعوبات في التأقلم في البداية ليكتشفوا بعد ذلك أن ما عاشوا في حياة الرفاهية عبارة عن زيف.

- موجة حارة:

لم يشاهد أسامة أنور عكاشة هذا العمل، حيث تم عرضه في رمضان 2013، لكنه مأخوذ من إحدى روايته والتي تحمل اسم "منخفض الهند الموسمي"، وكتبت السيناريو الكاتبة مريم نعوم، وتدور حول أسرة العجاتي التي تتولى زوجته "معالي زايد" مهمة السيطرة على أبنائها وهم "سيد العجاتي" ضابط الآداب والابن الآخر "نبيل العجاتي" الذي يواجه مشاكل مع جهة سيادية بسبب آرائه المعارضة.