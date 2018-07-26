بالصور| لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا

متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

أكدت دينا ونس، المتخصصة في مجال الطاقة والاستشفاء البيئي، إن ظاهرة أطول خسوف في القرن الـ21 غدًا، سيكون لها تاثير إيجابي على البشر لأنها تساعد على التأمل