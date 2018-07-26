بالصور| لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا

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منذ 50 دقيقة
محمد صلاح مع سيزارو

محمد صلاح مع سيزارو

كتب: وكالات

نشر المصارع الاسكتلندي الشهير ونجم WWE، شيموس، صورتين له مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

وعلق شيموس على الصورة: "لا تسمونه تقارب، إلا سيجن سيزارو"، وفقا لـ"سبوتنيك".

ويعد الثنائي شيموس وسيزارو من أشهر وأكثر الثنائيات تقاربا وتحقيقا للنجاح في الاتحاد الدولي للمصارعة.

ويتواجد محمد صلاح مع ليفربول في الولايات المتحدة لخوض معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

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