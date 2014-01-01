آخر الأخبار

ظاهرة فلكية نادرة أخرى تحدث بالتزامن مع خسوف القمر.. تعرف عليها

ظاهرة فلكية نادرة أخرى تحدث بالتزامن مع خسوف القمر.. تعرف عليها

هل سيؤثر خسوف القمر على صحة البشر؟

هل سيؤثر خسوف القمر على صحة البشر؟

العالم العربي أفضل منطقة لمشاهدة "القمر الدموي"

العالم العربي أفضل منطقة لمشاهدة "القمر الدموي"

بالصور| لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا

بالصور| لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا

قيلولة متكررة في العمل تكلف ولاية أمريكية آلاف الدولارات

منذ 42 دقيقة
قيلولة متكررة في العمل تكلف ولاية أمريكية آلاف الدولارات

قيلولة متكررة في العمل تكلف ولاية أمريكية آلاف الدولارات

كتب: وكالات

كشف تقرير رسمي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن موظفة في دائرة النقل كانت تأخذ يوميا قيلولة لمدة 3 ساعات خلال سنوات العمل، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب عشرات الآلاف من الدولارات، ولا تزال الموظفة على رأس عملها رغم ما ارتكبته، بحسب "سكاي نيوز عربية". 

ورفض تقرير مدقق الولاية نشر اسم الموظفة، مكتفيا بأنها تعمل في مجال إدخال بيانات ملكيات السيارات وعناوين أصحابها.

وأوضح أنه بين فبراير 2014 وديسمبر 2017 كانت الموظفة تأخذ قيلولة تستغرق 3 ساعات في أثناء العمل، مشيرا إلى أنها بلغت بالمجمل 2200 ساعة عمل، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب في الولاية 40 ألف دولار.

وطبقا للتقرير، فإن موظف البيانات في الدائرة ينجز في المعدل 560 معاملة يوميا، لكن هذه الموظفة كانت تنجز 200 فقط، ملقية بباقي العبء الوظيفي على زملائها، وعلى قلة عملها، فقد كان مليئا بالأخطاء.

ويؤكد تقرير المدقق إن هذا الحال استمر سنوات ومشرف العمل على علم بحالة الموظفة، لكنه لم يتخذ الإجراءات التأديبية المتبعة.

وحاولت الإدارة المختصة التملص من المسؤولية، باعتبار أن سلوك الموظفة لم يتم توثيقه بشكل صحيح.

أخبار متعلقة

علماء: يجب على رؤساء العمل السماح لموظفيهم بأخذ ساعة قيلولة خلال العمل

علماء: يجب على رؤساء العمل السماح لموظفيهم بأخذ ساعة قيلولة خلال العمل

بالصور|

بالصور| "قيلولة" المواصلات وتناول الكحوليات.. أبرز عادات الشعب الياباني

دراسة: ساعة "قيلولة" تحافظ على صحة العقل

دراسة: ساعة "قيلولة" تحافظ على صحة العقل

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

أطول خسوف في القرن 21.. العالم يستعد لـ"القمر الدموي"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل
عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

عالم فلك: زلزال قوي يضرب الأرض بسبب خسوف القمر

ينتظر العالم موعده مع أطول ظاهرة فلكية، خسوف القمر أو القمر الدموي، والتي ستستمر لأكثر من 100 دقيقة.
5 أسئلة حول أطول خسوف كلي للقمر تشهده البلاد

5 أسئلة حول أطول خسوف كلي للقمر تشهده البلاد

تتجه أنظار العالم، غدا الجمعة، إلى الفضاء الفسيح، حيث ينتظر الجميع خسوفا كليا للقمر، بالتزامن مع اكتمال قمر شهر ذو القعدة، وهو الخسوف الكلي الأطول للقمر
متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

متخصصة في الطاقة: يجب تقليل ملح الطعام لتجنب آثار خسوف القمر السلبية

أكدت دينا ونس، المتخصصة في مجال الطاقة والاستشفاء البيئي، إن ظاهرة أطول خسوف في القرن الـ21 غدًا، سيكون لها تاثير إيجابي على البشر لأنها تساعد على التأمل
ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟

ماذا يفعل النوم أمام "المروحة" بجسد الإنسان؟