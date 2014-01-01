قيلولة متكررة في العمل تكلف ولاية أمريكية آلاف الدولارات

كشف تقرير رسمي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن موظفة في دائرة النقل كانت تأخذ يوميا قيلولة لمدة 3 ساعات خلال سنوات العمل، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب عشرات الآلاف من الدولارات، ولا تزال الموظفة على رأس عملها رغم ما ارتكبته، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ورفض تقرير مدقق الولاية نشر اسم الموظفة، مكتفيا بأنها تعمل في مجال إدخال بيانات ملكيات السيارات وعناوين أصحابها.

وأوضح أنه بين فبراير 2014 وديسمبر 2017 كانت الموظفة تأخذ قيلولة تستغرق 3 ساعات في أثناء العمل، مشيرا إلى أنها بلغت بالمجمل 2200 ساعة عمل، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب في الولاية 40 ألف دولار.

وطبقا للتقرير، فإن موظف البيانات في الدائرة ينجز في المعدل 560 معاملة يوميا، لكن هذه الموظفة كانت تنجز 200 فقط، ملقية بباقي العبء الوظيفي على زملائها، وعلى قلة عملها، فقد كان مليئا بالأخطاء.

ويؤكد تقرير المدقق إن هذا الحال استمر سنوات ومشرف العمل على علم بحالة الموظفة، لكنه لم يتخذ الإجراءات التأديبية المتبعة.

وحاولت الإدارة المختصة التملص من المسؤولية، باعتبار أن سلوك الموظفة لم يتم توثيقه بشكل صحيح.