عصابة تخصص 70 ألف دولار لمن يقتل هذه الكلبة

نقل مسؤولون في شرطة كولومبيا كلبة بوليسية من موقعها، بعد أن خصصت إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد مكافأة لمن يأتي برأسها، وذلك لنجاحها في العثور على كميات قياسية من المخدرات، ورصدت العصابة 53 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) مكافأة لمن يقتل الكلبة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت كلبة الشرطة "سومبرا"، التي تعني "الظل" بالإنجليزية، تعمل في تيربو بمنطقة يورابا الكولومبية، وهي نقطة استراتيجية لتجار المخدرات لإطلالتها الساحلية.

وبعد أن اكتشفت 10 أطنان من الكوكايين، في وقت سابق من هذا العام، رصدت عصابة "يورابينوس" لتجارة المخدرات في كولومبيا مكافأة لمن يأتي برأس سومبرا.

ونتيجة لهذا الإعلان، نقل المسؤولون في الشرطة الكلبة إلى خارج مناطق نفوذ عصابة (يورابينوس)، فأصبحت تعمل حاليا في المطار الرئيسي للبلاد.

وفي السنوات القليلة الماضية، وبفضل حاسة الشم القوية، تمكنت الكلبة، وهي من فصيلة "شيبرد" الألمانية، من مساعدة الشرطة في القبض على 245 متهما.