"رطب على قلبك".. 10 أطعمة تجعل جسمك باردا أثناء الحر الشديد

شهد هذا الصيف فترات طويلة مرتفعة في درجات الحرارة، إذ تسببت موجات الحر في أكثر من دولة في العالم في وفاة العديد من الأشخاص، ووفقًا للخبراء، فمن المحتمل أن تصبح درجات الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ هذا الصيف هي الشكل الطبيعي للصيف.

يلعب الطعام، الذي نأكله دورًا في تنظيم درجة حرارة جسمنا، ويمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تبردك أو تسخنك، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء هي الأفضل عند الرغبة في أن تبقى باردًا، وفي هذا الإطار سنستعرض مجموعة من الأطعمة التي من شأنها أن تحافظ على جسمك هادئًا وباردًا بعض الشيء.

من الأطعمة التي تبرد الجسم: الخيار، الفراولة، البطيخ، الكوسة، الأناناس، المانجو، الفلفل الأخضر، البرتقال، الخس، الكرفس.

وعلى عكس الشائع، فإن الآيس كريم يجعل الجسم في حاجة لأطعمة تجعل الجسم أكثر سخونة، إذ يقول العالم بيتر بوورتفليت، من جامعة "كوينزلاند" الأسترالية إن أجسادنا تولد الحرارة عند محاولة هضم الآيس كريم والأطعمة المماثلة.

وأضاف: "في حين أنه قد يبدو من المنطقي أن إدخال شيء بارد، مثل الآيس كريم، إلى المعدة من شأنه أن يساعد على تقليل درجة الحرارة، إلا أن تأثير التبريد الأولي يتم استبداله بسرعة بالحرارة الناتجة عن العمليات الهضمية اللازمة لتحطيم المغذيات في الآيس كريم، كما يؤدي هضم الطعام الغني بالسعرات الحرارية إلى زيادة درجة حرارة الجسم".

وأفضل شيء يمكن تناوله للتغلب على الحرارة، بالإضافة للأطعمة المذكورة المنعشة بالأعلى، هو شرب الكثير من الماء.