"كاميرا خارجية".. هواتف آيفون المستقبلية تأتي بميزات جديدة

سجلت آبل مؤخرا براءة اختراع جديدة لكاميرات خارجية صغيرة يمكن إرفاقها بالهاتف الذكي.

وبحسب موقع "AppleInsider"، فإن الكاميرات الجديدة ستثبت على سطح الهاتف الخارجي بواسطة مغناطيس خاص سيدمج بجسمه الأساسي، وستتوافق مع عمل آيفون بفضل تحديثات جديدة ستدخلها آبل على أنظمة "IOS".

والغرض من هذه الكاميرات المميزة هو التقاط صور باستخدام الهاتف الذكي تشبه بجودتها تلك التي تلتقط بواسطة الكاميرات الاحترافية، والقدرة على رؤية الأجسام البعيدة وتوثيقها بالاعتماد على كاميرا الهاتف، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن المرجح أن تظهر هذه الإكسسوارات مع أجهزة آيفون التي ستطرح العام المقبل، كون هياكلها وبرمجياتها ستكون مصممة خصيصا للتعامل مع هذه العدسات.