صدق أو لا تصدق.. تذكرته رقم 50 وعدد مقاعد الأتوبيس 49

صدق أو لا تصدق كارثة جديدة لشركة شرق الدلتا أكبر أسطول نقل بري في مصر، الواقعة لم تكن تعطل أتوبيس أو سوء حالته، وإنما حجز موظف بالمحطة الدولية في الترجمان مقعد لمواطن مسافر من القاهرة إلى محافظة جنوب سيناء وبالتحديد مدينة الطور.

أحمد عزازي موجه عام لغة عربية في جنوب سيناء، يقول إنه توجه إلى محطة الترجمان للسفر إلى محافظة جنوب سيناء يوم الجمعة الماضي، وبعد أن حصل على التذكرة رقم 3834-306332 بتاريخ 20/7/2018 فوجئ أن رقم المقعد 50 وعندما صعد الأتوبيس تفاجأ من أن عدد مقاعد الأتوبيس 49 فقط.

حاول إعادة التذكرة فرفض مسؤولو المحطة وقالوا "إركب على السلم أو خليك واقف"، وتساءل العزازي "كيف أستطيع السفر مدة 10 ساعات دون وجود مقعد؟".

وأكد أنه صعد الأتوبيس رقم "8461 أ ج د" مضطرا حتى لا تضيع التذكرة وتعطل الأتوبيس في الطريق، وطالب العزازي بفتح تحقيق حول واقعة التذكرة رقم 50 ومحاسبة مسؤولي الشركة عن الإهمال.