بعد زواجه من عبير صبري.. تعرف على أيمن البياع

عقد المحامي الدكتور أيمن البياع قرانه على الفنانة عبير صبري داخل القنصلية المصرية في الإمارات، فمن هو أيمن البياع؟

هو أيمن عبدالله عوض البيّاع، فلسطيني من غزّة ولد في مصر وعاش فيها حتى عمر الـ18، ثم سافر إلى الإمارات وكانت انطلاقاته منها، حيث أكمل دراسته الجامعية، وحصل على الدكتوراه في القانون المدني بأمريكا.

وأسّس "البياع" مجموعة وصل للمحاماة في الإمارات، وقال عن نفسه في حوار لموقع "الجرس": "أنا ورثت الستر من الله، لم أرث مالاً، وأول راتب استلمته في الإمارات كان حوالي 1500 درهم أي ما يُعادل 400 دولار، وأقل إيجار لمنزل في دبي كان حوالي 30 ألف درهم".

يعمل في مكتبه أكثر من 50 موظفاً في الإمارات و25 موظفاً في مصر وفي لبنان 30 موظفاً.

يحمل أيمن البياع الجنسية البريطانية، ويعمل سفيرا للنوايا الحسنة، ويقول إنه يكره السياسة، وأسس مبادرة خيرية اسمها "مستقبلهم أمانة" لرعاية المحتاجين، وزار أطفال مستشفى 57357 قبل ذلك، ودشن مبادرة "امنحوهم شتاءً دافئاً" في فلسطين، وقال عن الصومال: "عندما أرى أطفال الصومال تصيبني حالة لا أفسرها.. وكل هرموناتي بتدخل ببعضها".