كاتب أمريكي يوضح كيف تصبح لبقا وتجذب الآخرين

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اليوم AM 07:28
اللباقة

اللباقة

كتب: شريف سليمان

تعتبر اللباقة والاتزان أول مفاتيح جذب الانتباح واحترام الآخرين والتأثير عليهم.

وبحسب ما نشرته موقع "عكاظ" السعودية، فإن من أصول اللباقة التي يتحدث عنها خبير تطوير الذات، الكاتب الأمريكي مارتي نيمكو "الاستماع أكثر من التحدث، وأن يكون ذلك من خلال التحدث لما يُقارب من 30-50% من الوقت، مع اختيار ألفاظ قصيرة وموجزة، والتفكير الجيد قبل التحدث بأي كلمة، ووضع الذات مكان الشخص المُقابل".

هذا بالإضافة إلى استخدام الإيماءات وبعض الكلمات البسيطة التي تدل على الانتباه للطرف المقابل، مما يُعزز طرق التواصل بين جميع الأطراف، والانتقاد بطرق إيجابية، والابتعاد عن الطرق السلبية، إذ يمكن الانتقاد باستخدام عبارات مُهذبة تُحافظ فيها على مشاعر الآخرين.

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