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شركة تمنح موظفيها إجازات غير محدوة والعمل من المقهى.. والنتيجة مذهلة

منذ 23 دقيقة
شركة تمنح لموظفيها إجازات غير محدوة.. والنتيجة مذهلة

شركة تمنح لموظفيها إجازات غير محدوة.. والنتيجة مذهلة

كتب: وكالات

أخذت شركة جراد توتش البريطانية، المرونة في العمل إلى مستوى جديد تمامًا، بحيث منحت عدد غير محدد من أيام الإجازات لموظفيها، وكان لهذا الإجراء تأثير إيجابي على أعمال الشركة.

وجاء انعكاس قرار الشركة غير المسبوق على العمل بان أعمالها باتت تنمو بشكل أسرع من أي وقت مضى، وبلغ متوسط مدة الإجازات التي حصل عليها فريق العمل المكون من 22 شخصًا، 46 يومًا في العام الماضي، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وأوضح المؤسس المشارك في الشركة زاك ويليامز: "نحن مؤمنون بتكوين ثقافة عمل مميزة، لهذا نعمل على تقديم طريقة رائدة في العمل لموظفينا".

وأضاف: "لا نقوم بتحديد ساعات أو أيام إجازات في عقودنا، وبدلاً من ذلك، يوافق الموظفون على التركيز فقط على النتائج، لدينا سياسة غير محددة للإجازات، ونشجع موظفينا على العمل من أي مكان يريدون".

وتسمح الشركة للموظفين العمل من المنزل أو المقاهي، ويقتصر الوصول إلى مقر الشركة قط عندما يتم عقد اجتماع للموظفين.

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