دراسة حديثة تكشف الخطورة الصحية لانتظار عامل الديليفري

كشفت دراسة حديثة عن الخطورة التي يتسبب بها انتظار عامل توصيل الطعام "الديليفري".

ويقول العلماء إن معدلات النبض تزداد من 70 لـ 87 نبضة في الدقيقة أثناء طلب الطعام ووصوله للمنزل.

وأوضحت الدراسة التي أجريت بجامعة “ولفرهامبتون” البريطانية، أن معدلات النبض لدى الأشخاص الذين ينتظرون “بيتزا” طلبوها عبر الهاتف، وصنف الباحثون النتائج لـ 4 مراحل منذ الاتصال حتى وصول الطعام وهي القلق الغضب التململ والضياع، وفقًأ لموقع "روتانا".

وقال مارتن خيشيرا المحاضر بالطب الحيوي إننا نفقد صبرنا ونصاب بالضيق خلال انتظار الطعام، مضيفًا أنهم تفاجؤوا عندما وجدوا لذلك تأثيرًا حقيقيًا على التوتر ونبضات القلب.

كما بينت التجارب أن السعادة التي تصاحب طلب الطعام تتحول بسرعة لتململ خلال 5 دقائق، كما تترجم تلك المشاعر لتحريك الأصابع وتتبع عامل التوصيل ثم تزداد لشعور بالقلق والغضب مع مرور 40 دقيقة، وفي حال تأخره عن 40 دقيقة تتحول تلك المشاعر لضياع.