نصائح للتغلب على "الحموضة" في رمضان

يعاني الصائمون في شهر رمضان الكريم من الحموضة والانتفاخ والتي تعد من مشاكل الهضم التي قد تحدث نتيجة تغير روتين تناول الطعام.

فيما يلي تستعرض "الوطن" بعض النصائح للتغلب على حرقة المعدة في شهر الصيام، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي:

1. التقليل الأطعمة النشوية خلال السحور والإفطار، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الجلوكوز والملح تثقل على الجهاز الهضمي.

2. يجب أن تبدأ الإفطار بطعام خفيف مثل الشوربة، أو الحليب، ثم تدريجياً تناول الأطعمة الأكثر تعقيداً، وتناول الطعام ببطء.

3. مضغ الطعام جيداً، حتى لا تضع عبئاً كبيراً على الجهاز الهضمي يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة.

4. الأهتمام بتناول الشوربة، والعصائر الطبيعية، على الإفطار، واشرب كمية جيدة من الماء على السحور.

5. تجنب النوم مباشرة بعد الإفطار لانه يسبب الحموضة، الأفضل أن تنام بعد ساعتين أو 3 ساعات.

6. اختيار أنواع الطعام المناسبة على السحور كي لا تزيد مشكلة الحموضة وحرقة المعدة في بداية ساعات الصيام. من أمثلة الأطعمة: اللبن الرائب والزبادي، والخيار، والحليب، والتين.