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نسي طفلته في السيارة لساعات فتوفيت من شدة الحر

منذ 44 دقيقة
أب نسي طفلته في السيارة لساعات فتوفيت من شدة الحر

أب نسي طفلته في السيارة لساعات فتوفيت من شدة الحر

كتب: وكالات

توفيت طفلة رضيعة لم تتجاوز العام من عمرها، بعد أن نسيها والدها داخل سيارته طوال ساعات النهار في درجة حرارة مرتفعة.

وترك الاب الطفلة طوال النهار داخل السيارة خارج منزل العائلة في ولاية "فيرجينيا" الأمريكية، ولم يتم اكتشافها حتى وقت لاحق من قبل والدتها التي هرعت بها إلى المستشفى على الفور. إلا أن الأطباء أعلنوا عن وفاة الطفلة فور وصولها إلى مستشفى فاندربيلت مساء الأربعاء، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

ووفقًا لتقرير الشرطة، فإن الأب نزل من السيارة لإيصال شقيق الطفلة إلى مركز الرعاية النهارية، وعاد إلى المنزل تاركاً طفلته داخل السيارة.

وصرح الناطق باسم شرطة "إيست ناشفيل" بأن التحقيقات في الحادث مستمرة، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق الوالد الذي تسبب بموت طفلة بريئة.

والجدير بالذكر أن درجات الحرارة في إيست نشافيل كانت قد تجاوزت الـ 25 درجة مئوية نهار الأربعاء.

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