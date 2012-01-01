صور| أكبر هرم من ورق التواليت في العالم بولاية ويسكنسون يدخل "جينيس"

تشاركت إحدى شركات الورق مع متجر تم افتتاحه حديثاً في ولاية "ويسكونسن" الأمريكية لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأطول هرم مصنوع من مناديل الحمام.

وتعاونت شركة كيمبرلي كلارك لصناعة الورق والمناديل، مع متجر ميجير في صناعة هرم يبلغ طوله قرابة الخمسة أمتار، ويتألف من أكثر من 25000 لفافة من ورق التواليت، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وحضر عضو بلجنة التحكيم التابعة لموسوعة جينيس، المخزن يوم الخميس وتأكد من أن الهرم قد تخطى الرقم القياسي السابق الذي حصل عليه متجر برازيلي والذي تم استخدام 23000 لفافة من ورق التواليت في صناعة الهرم في 2012.

وصرحت الشركة، إن لفافات ورق التواليت المستخدمة في بناء الهرم سيتم إعادة تدوريها وبيعها قبل التبرع بقيمتها النقدية لصالح متجر سانت جوزيف الخيري للطعام.