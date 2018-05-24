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بالفيديو| الاسماك تغزو شواطئ اليمن بأعداد هائلة بسبب الإعصار

أمس PM 11:52
بالفيديو| الاسماك تغزو شواطئ اليمين باعداد هائلة بسبب الإعصار

بالفيديو| الاسماك تغزو شواطئ اليمين باعداد هائلة بسبب الإعصار

كتب: وكالات

امتلأت شواطئ اليمن بأعداد هائلة جدا من الأسماك، جراء الإعصار المداري "ماكونو"، الذي وصل اليابسة، يوم السبت، في شمال غرب منطقة أرض الصومال وفي جيبوتي، بعد ثلاثة أيام من تشكله في خليج عدن.

وتناقل النشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر عددا هائلا من الأسماك التي هرع إليها مواطنون بأعداد كبيرة لصيدها، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عديدة إلى خسائر بشرية كبيرة جراء الإعصار، ووصفوا ذلك بأنه خير كثير، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وضرب إعصار "ماكونو" خلال الساعات الماضية محافظة أرخبيل سقطرى، متسببا في فقدان 19 شخصا وغرق وجنوح 7 سفن بينها 4 خاصة بالصيد، ونزوح أكثر من 200 أسرة وعزل مدينة حديبو عاصمة المحافظة عن المناطق الغربية والجنوبية، جراء سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار عدد من الطرق، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إعلان سقطرى محافظة منكوبة وناشدت لإغاثتها.

 

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