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التوت والعنب يعززان صحة الرئة

اليوم PM 06:22
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: أ ش أ

كشف بحث جديد أن إضافة العنب والتوت إلى النظام الغذائي يعزز من صحة الرئة.

وقال "باحثون" إن الأشخاص الذين تناولوا معظم الأطعمة التي تحتوي على نوع معين من الفلافونويد يطلق عليهم "الأنثوسيانين" حافظوا على أفضل وظيفة للرئة مع تقدمهم في السن.

وأشاروا إلى أنه تم العثور على الأنثوسيانين في الفواكه والخضراوات الداكنة اللون مثل العنب الأحمر والبري والتوت والبطاطا الأرجواني، مؤكدين أنها تساعد في حماية الرئتين من التلف، والحفاظ على وظائفها والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت الدكتورة "جارسيا لارسن"، الأستاذ المساعد في مركز التغذية البشرية في كلية "جون هوبكنز" في نيويورك أن الدراسات السابقة أظهرت أن الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعالجة، مرتبطة بانخفاض حاد في وظائف الرئة، مضيفة أن الدراسة الجديدة وجدت أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الداكنة التمسوا استقرارا بوظائف الرئة لديهم.

 

 

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