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دراسة تحذر: الجلد يمتص سموم الشواء أكثر من الرئتين

منذ 32 دقيقة
دراسة تحذر: الجلد يمتص سموم الشواء أكثر من الرئتين

دراسة تحذر: الجلد يمتص سموم الشواء أكثر من الرئتين

كتب: وكالات

اكتشف باحثون من الصين، أن السموم التي تحملها انبعاثات الدخان عند شواء اللحوم والأطعمة الأخرى على الفحم تخترق الجسم أكثر عن طريق الجلد مقارنة بالرئتين.

وتعد المشاوي من الاكلات التي تتمتع بجاذبية خاصة سواء من حيث المذاق أو لأنها أقل من حيث الدهون، وتعتبر خطورة استنشاق دخان الشواء معروفة، لكن وفقاً للدراسة الجديدة تعرض الجلد لهذا الدخان أكثر خطورة.

كما حذرت دراسات سابقة من أن كثرة تناول الأطعمة المشوية يزيد من وصول السموم المسرطنة إلى الجسم عن طريق الجهاز الهضمي.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية "إنفيرومنتال ساينس أند تكنولوجي" تتساوى خطورة تعرّض الجلد لدخان الشواء مع استنشاقه ومع تناول أجزاء محترقة تقريباً من الأطعمة، فالجلد يسمح بمرور هذه المواد المسرطنة بكثرة.

وأجرى الباحتوث اختبارات في جامعة جينان الصينية، وتم أخذ عينات من بول 20 مشاركاً في التجربة قبل تعرضهم لدخان الشواء، وبعد التعرّض للدخان عن طريق الجلد بـ 17 ساعة، ثم 35 ساعة. وأظهرت النتائج اختراق المواد السامة في دخان الشواء للجلد، ووصولها إلى البول بمعدل أكبر من وصولها عن طريق الاستنشاق.

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