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كيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في "واتس آب"

كيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في "واتس آب"

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كيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في "واتس آب"

منذ 35 دقيقة
واتس آب

واتس آب

كتب: وكالات

فعلت شركة "واتس آب" ميزة مكالمات الفيديو الجماعية لعدد محدود جداً من مستخدمي أندرويد مع الإصدار رقم (2.18.145) وآي أو إس مع الإصدار رقم (2.18.52).

وحتى يتمكن المستخدم من إجراء مكالمة فيديو متعددة في وقت واحد على أندرويد، يجب التأكد من تحديث التطبيق إلى الإصدار 2.18.52، وذلك عن طريق:

- فتح تطبيق واتس آب.

- الاتجاه إلى الإعدادات.

- الانتقال إلى المساعدة، ثم معلومات التطبيق.

كيفية عمل مكالمات الفيديو الجماعية على واتس آب

حدد أحد الأسماء التي تريد إجراء مكالمة فيديو بها، وقم بإجراء المكالمة بالنقر فوق رمز الكاميرا، ثم اضغط على الرمز لإضافة جهات اتصال جديدة.

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