قطط تجمع شمل زوجين بعد التسبب في طلاقهما

تسببت قطط في لم شمل زوجين بريطانيين ليتزوجا من جديد، على الرغم من أنها كانت السبب في طلاقهما في المرة الأولى.

وتزوج البروفيسور تريفوز هاوز البالغ من العمر 82 عاماً، من مارلين هاوز البالغة من العمر 72 عاماً في عام 1968، وانجبا طفلين، لكنهما انفصلا بعد ذلك، حيث كانت مارلين مولعة بتربية القطط، في الوقت الذي لم يكن زوجها يرغب بوجود هذه الحيوانات في المنزل، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وشاهد تريفوز زوجته السابقة على شاشة التلفزيون بعد مرور نحو 30 عاماً على آخر مرة التقيا فيها، في برنامج وثائقي، ومعها نحو 40 قطة، فقرر التواصل معها من جديد، ودعوتها لتناول وجبة طعام في أحد المطاعم.

وكانت هذه المصادفة، سبباً في عودة المياه إلى مجاريها بين الزوجين، ليتزوجا من جديد يوم 14 مايو الجاري، لكنهما توصلا إلى حل يرضي الطرفين هذه المرة، حيث قررا أن يعيش كل منهما في منزل منفصل، ليبقى تريفوز بعيداً عن القطط.