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العلماء يبحثون عن وحش بحيرة "لوخ نس" عن طريق الحمض النووي

منذ 19 دقيقة
العلماء يبحثون عن وحش بحيرة لوخ نس عن طريق الحمض النووي

العلماء يبحثون عن وحش بحيرة لوخ نس عن طريق الحمض النووي

كتب: وكالات

ذكرت صحيفة Scotsman الإسكتلندية أن مجموعة من العلماء ستقوم بجمع عينات من الحمض النووي من بحيرة لوخ نيس الإسكتلندية لتأكيد أو نفي وجود الوحش الأسطوري "نس".

وأضافت الصحيفة أن الحملة، التي سيقودها أستاذ جامعة نيوزيلندا، أوتاجو نيل جيميل، ستبدأ العمل في يونيو المقبل، بحسب "سبوتنك".

ويعتزم العلماء جمع وتحليل نحو 300 عينة من المياه من أجزاء مختلفة من البحيرة وعلى أعماق مختلفة.

وأوضح أوتاجو أن جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة تترك حتما أجزاء من حمضها النووي على شكل حراشف أو جزيئات من الجلد أو ريش أو بول.، وعندها سيتم تحليل العينات باستخدام تقنية تم تطويرها في إطار مشروع لفك الجينوم البشري. 

وسيتم مقارنة نتائج التحليل مع قاعدة بيانات جميع الأنواع البيولوجية المعروفة. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية العام سيكون الخبراء قادرين عن الإفصاح عن نتائج الدراسة.

وأشار قائد الحملة أنه لا يؤمن بوجود هذا الوحش، لكنه سيسعد باختبار هذه الفرضية، لأن عملهم سيكون مساهمة مهمة في دراسة التنوع البيولوجي في بحيرة لوخ نيس.

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