نصائح هامة لتقليل استهلاك الوقود

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، إن معدل استهلاك السيارة من الوقود يرتبط بسلوك القيادة بشكل وثيق.

وقال الخبراء الألمان أنه عند النقل إلى التعشيقة التالية في وقت مبكر، ينخفض عدد لفات المحرك، ما يحد من استهلاك الوقود بشكل كبير. وقد تصل نسبة خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة إلى 25%.، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وحين الاقتراب من إشارة مرور حمراء يمكن ترك السيارة تتدحرج دون ضغط على دواسة الوقود، حيث يجب الضغط على دواسة القابض في وقت متأخر قدر الإمكان، فيتوقف نظام حقن الوقود عن إمداد المحرك بالوقود.

واعتمادًا على نفس المبدأ، يمكن ترك السيارة تتدحرج دون الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة على الطرق المنحدرة، فلا تستهلك السيارة الوقود.

وفي حالة القيادة داخل المدن يوصى بالنقل إلى التعشيقة التالية في الوقت المناسب، وفي السيارات الحديثة يمكن اختيار التعشيقة الخامسة أو السادسة، حيث أن القيادة في نطاق عدد اللفات المنخفض لا يضر المحرك، كما أن النقل للتعشيقة الأعلى التالية يمكن أن يحد من استهلاك الوقود.

وفي التكدسات المرورية يُوصى بإيقاف المحرك عند الانتظار لأكثر من 20 ثانية، وذلك إذا لم تكن السيارة مجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً "Start/Stop Engine"، فالتشغيل على الوضع المحايد مدة ساعة يستهلك لتراً من الوقود.

كما يوصي الخبراء الألمان بإزالة جميع الأغراض الزائدة عن الحاجة، والتي ترفع الوزن، إذ أن كل 100 كيلوغرام ترفع الاستهلاك بنحو 0.3 لتر/100 كلم.

ونصح الخبراء أيضًا باستعمال التجهيزات المستهلكة للوقود، مصب مكيف الهواء، أوتدفئة الزجاج أو المقاعد، عند الحاجة فقط.