فيديو لشبح يتجول أمام كاميرات المراقبة يثير جدلا

ينقسم الناس على تصديق وتكذيب ادعاءات البعض برؤيتهم للأشباح، إلا أن هذا الفيديو المرعب الذي تم تصويره في بلدة "ترستنك" الصربية قد يغير آراء المكذبين لوجود الأشباح.

توجهت امرأة صربية إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن وجود شخص يتتبعها في طريق عودتها إلى المنزل من معرض البلدة، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وفوجئ رجال الشرطة بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بظهور طيف غريب يتجول في المكان. وقد أثار مقطع الفيديو الذعر بين المتابعين، بعد نشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن هذا المقطع يأتي بعد أيام فقط من رصد مشاهد مشابهة في غرفة لتبديل الملابس في أحد ملاعب كرة القدم الأرجنتينية، إضافة إلى اضطرار مجموعة من المستكشفين للفرار من مصنع مهجور بعد ظهور ما يعتقد أنها أرواح شريرة في المكان.