آخر الأخبار

بالفيديو| بريطاني يكتشف ملجأ حربيا تحت منزله أثناء إصلاح المجاري

بالفيديو| بريطاني يكتشف ملجأ حربيا تحت منزله أثناء إصلاح المجاري

فيديو لشبح يتجول أمام كاميرات المراقبة يثير جدلا

فيديو لشبح يتجول أمام كاميرات المراقبة يثير جدلا

نصائح هامة لتقليل استهلاك الوقود

نصائح هامة لتقليل استهلاك الوقود

تعرّف على حيل المطاعم لدفعك إلى إنفاق المزيد من النقود؟

تعرّف على حيل المطاعم لدفعك إلى إنفاق المزيد من النقود؟

فيديو لشبح يتجول أمام كاميرات المراقبة يثير جدلا

اليوم AM 01:19
فيديو لشبح يتجول امام كاميرات المراقبة قد يغير آراء المكذبين لوجودهم

فيديو لشبح يتجول امام كاميرات المراقبة قد يغير آراء المكذبين لوجودهم

كتب: وكالات

ينقسم الناس على تصديق وتكذيب ادعاءات البعض برؤيتهم للأشباح، إلا أن هذا الفيديو المرعب الذي تم تصويره في بلدة "ترستنك" الصربية قد يغير آراء المكذبين لوجود الأشباح.

توجهت امرأة صربية إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن وجود شخص يتتبعها في طريق عودتها إلى المنزل من معرض البلدة، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وفوجئ رجال الشرطة بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بظهور طيف غريب يتجول في المكان. وقد أثار مقطع الفيديو الذعر بين المتابعين، بعد نشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن هذا المقطع يأتي بعد أيام فقط من رصد مشاهد مشابهة في غرفة لتبديل الملابس في أحد ملاعب كرة القدم الأرجنتينية، إضافة إلى اضطرار مجموعة من المستكشفين للفرار من مصنع مهجور بعد ظهور ما يعتقد أنها أرواح شريرة في المكان.

أخبار متعلقة

بالصور| الجريمة "قتل شبح".. أغرب حكم إعدام في التاريخ

بالصور| الجريمة "قتل شبح".. أغرب حكم إعدام في التاريخ

بالفيديو| حارس ملعب كرة قدم يلتقط صورة لـ"شبح" بالصدفة

بالفيديو| حارس ملعب كرة قدم يلتقط صورة لـ"شبح" بالصدفة

بالصور| "شبح" يظهر في فيديو داخل مقبرة عمرها 800 عام

بالصور| "شبح" يظهر في فيديو داخل مقبرة عمرها 800 عام

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

نصائح مهمة للتقليل من العطش أثناء الصيام في درجات الحرارة المرتفعة

نصائح مهمة للتقليل من العطش أثناء الصيام في درجات الحرارة المرتفعة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان وتخطيها الـ40 درجة مئوية، يعاني العديد من الصائمين من العطش في ساعات النهار من اليوم، هناك عدة نصائح حتى تتجنب
بالصور| حقيقة ظهور شبيه محمد صلاح في إعلان لإحدى شركات الاتصالات

بالصور| حقيقة ظهور شبيه محمد صلاح في إعلان لإحدى شركات الاتصالات

أثارت الحملة الإعلانية الأخيرة لإحدى شركات الاتصالات في مصر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم عدد كبير من المستخدمين استخدام الشركة لشبيه مح
7 أخطاء تؤدي للعطش في رمضان.. تعرّف عليها

7 أخطاء تؤدي للعطش في رمضان.. تعرّف عليها

يعتبر الشعور بالعطش أكثر ما يؤرّق الصائمين في رمضان، وهناك أخطاء يرتكبها الصائمون تؤدي بهم إلى مكابدة الظمأ في نهار الشهر الكريم، وهى كالتالى.
ضحية اليوم في برنامج "رامز تحت الصفر": "الحلقة مهددة بعدم الإذاعة"

ضحية اليوم في برنامج "رامز تحت الصفر": "الحلقة مهددة بعدم الإذاعة"

ضحية اليوم في برنامج "رامز تحت الصفر": "الحلقة مهددة بعدم الإذاعة"
5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تأني تزامنًا مع شهر رمضان، ما يجعل الصائمون يعانون من الحر