تعرّف على حيل المطاعم لدفعك إلى إنفاق المزيد من النقود؟

أفصح مجموعة من النادلين السابقين عن بعض الحيل التي تستخدمها المطاعم، لدفع الزبائن إلى طلب كمية إضافية من الطعام وإنفاق المزيد من النقود.

وأوضح الموظفون، أن هناك بعض الحيل والأساليب التي كانوا يلجؤون إليها، للتأثير على الزبائن، وحملهم على طلب المزيد من الطعام أو المشروبات، عند تناول وجبة طعام في الخارج، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وقال كريس جونز، إنه يعامل زبائنه وكأنهم شخصيات هامة، ويقدم لهم بعض العينات الصغيرة من المشروبات والحلويات، لتشجيعهم على طلب المزيد منها.

في حين قال أخر ان العاملين في المقاهي والمطاعم، غالباً ما يعرضون عليك الاختيار بين فنجان قهوة من الحجم المتوسط أو الكبير، ويغفلون ذكر الحجم الصغير، لدفع الزبائن إلى شراء الخيارات الأغلى ثمناً، كما أن بعضهم يشجعون الزبائن على طلب إضافات على القهوة، مثل الكريمة والشوكولاتة، ليزيد سعرها.

وإذا طلبت من النادل مساعدتك في عرض أفضل الأطباق المتوفرة لديه، سيذهب بالتأكيد إلى تلك الأعلى ثمناً، وليس الأشهى. في حين يحاول البعض المراوغة، من خلال اقتراح ثاني أغلى طبق في القائمة، حتى لا تكون الحيلة مكشوفة بشكل واضح.

وأحيانًا يلجأ بعض الموظفين في المطاعم إلى حيلة أخرى، حيث يتحدثون بسرعة كبيرة، ويقدمون الخيارات المتوسطة والكبيرة ومرتفعة الثمن، للتشويش على الزبون، وحمله على الموافقة على أي شيء يقترحونه.