بالفيديو| مقلب مؤلم من مايلي سايرس في مذيع شهير داخل غرفة نومه

في مقطع طريف، نفذت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، مقلب مضحك ومؤلم للمذيع الأمريكي الشهير، جيمي كيمل، أثناء نومه في منزله.

ودخلت مايلي سايرس إلى منزل جيمي كيمل ليلا، وتسللت إلى غرفة نومه حتى وضربته بمطرقة بناء وهو نائم على سريره، على أنغام أغنيتها المثيرة للجدل Wrecking Ball، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وعرض جيمي كيمل مقلب مايلي سايرس، عبر برنامجه الحواري الشهير.

الجدير بالذكر أن جيمي كيمل قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعامين متتاليين، هما العام الماضي 2017 والحالي.