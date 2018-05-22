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بالفيديو| والدان يربحا قضية ضد ابنهما لطرده من المنزل

منذ 32 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

قضت المحكمة العليا في نيويورك بأن، مايكل روتوندو، البالغ من العمر 30 عاماً يجب أن يغادر منزل والديه، وذلك لأنه لا يملك الحق في البقاء في المنزل.توجه والدا الشاب مارك وكريستينا، بعد إرسالهما عدة إشعارات بإخلاء المنزل عبر محامي، إلى المحكمة.

وجاء في الإشعارات أنهم عرضوا عليه مبلغا ماليا يقدر بألف دولار، وأشار له عن وظائف متاحة يمكنه العمل دون خبرة، وناشدوه بأن يحاول العمل بإحداها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

لم يتواصل الشاب مع والديه خلال المحكمة وقام هو بالدفاع عن نفسه دون اللجوء إلى مساعدة المحامي. أثبت للقاضي لمدة 30 دقيقة أنه يملك الحق، وفقا للقانون، في إعطائه فترة 6 أشهر لإخلاء المنزل، ومع ذلك، تم رفض طلبه من قبل القاضي، موضحا أن مثل هذه الطلبات يتم البث فيها في حالات نادرة عندما يحتاج المدعي عليه علاج أو رعاية خاصة.

وقال الشاب إن والداه لم يشتكوا منه، مضيفا أنه يعمل بالفعل، ولديه أعماله الخاصة، والتي لا يريد التحدث عنها. وقال خلال مقابلات مع عدة قنوات تلفزيونية أنه يقوم بتحضير الطعام والغسيل بشكل مستقل، كما أنه يشغل مكان واحد للنوم في المنزل.

ووفقا له، فإنه ليس على عجلة من أمره للخروج من المنزل، كما يريد الطعن في الحكم من أجل الحصول على شهر إضافي.

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