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رحلات سياحية بأسعار رمزية لمشجعي كأس العالم

منذ 50 دقيقة
كأس العالم

كأس العالم

كتب: وكالات

تعتزم إدارة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع متحف موسكو وعدد من شركات السياحة، إطلاق رحلات للتعرف على مترو أنفاق العاصمة، بالإضافة للمواقع الأثرية في المدينة.

وتعتزم إدارة مترو الأنفاق ومتحف موسكو تخصيص عدد من الرحلات السياحية لمشجعي كأس العالم، الذي يبدأ في يونيو المقبل. 

وتشمل هذه الرحلات عددا من الأماكن الأثرية، بالإضافة لمترو الأنفاق، ويتمكن السياح من خلالها من التعرف على أجمل محطات المترو تاريخها.

كما يتمكن السياح من التنقل بحافلات خاصة للاستمتاع بمواقع المدينة الأثرية و التعرف عليها، وتتاح هذه الجولات السياحية باللغة الإنجليزية.

ويصل سعر البطاقة لـ1000 روبل، أي مايعادل 16 دولار، كما ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع "mosburo.com".

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