فيديو ساخر لـ"المستشار" يفك السحر لـ"صلاح" قبل نهائي دوري الأبطال

تداول رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو، يظهر فيه أحمد بهاء، شبيه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وشاب يدعى محمد زيزو، يشتهر بتقليد عدد من المعلقين الكرويين، وخالد كردي، مُقلد رئيس نادي الزمالك.

ويحمل الفيديو عنوان "زيارة المستشار ومحمد صلاح للشيخ أيمن الكاشف لفك السحر قبل نهائي دوري الأبطال".

الفيديو الذي يدور في أجواء كوميدية، حول محاولة رئيس نادي الزمالك المُقلد، فك السحر الذي نفذه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لمحمد صلاح، عند الشيخ "أيمن الكاشف"، المعلق الرياضي الشهير.

ويأتي الفيديو قبل أيام قليلة من خوض محمد صلاح، رفقة فريقه ليفربول، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، أمام فريق ريال مدريد، الذي يقوده فنيًا الفرنسي زين الدين زيدان.

وحقق الفيديو المتداول نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.