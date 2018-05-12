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بالفيديو| ديدان عملاقة تغزو فرنسا

اليوم PM 06:16
ديدان عملاقة تغزو فرنسا

ديدان عملاقة تغزو فرنسا

كتب: وكالات

اخترقت الديدان آكلة اللحوم الإستوائية فرنسا وتهدد الكائنات الحية فيها، نحن نتحدث عن الديدان المفترسة المسطحة التي يمكن أن يصل طولها إلى متر، كما ورد في المجلة العلمية PeerJ. 

ووفقا للعلماء، تدمر الديدان الغازية ديدان الأرض المحلية والحيوانات الصغيرة الأخرى وبالتالي تنتهك العمليات الإيكولوجية الطبيعية، وقدمت هذه الديدان من آسيا وأفريقيا.

وقال جان لوي جوستين من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس "لقد نجحنا الآن في جمع كل الأدلة على أن الأنواع الداجنة من الديدان قد "استولت"على كل أركان فرنسا". واعترف عالم البيئة بأنه أحصى الصور الأولى للديدان المسطحة الضخمة وظن أنها مزيفة.

وقرر جوستين وزملاؤه التحقق من المعلومات وذهبوا إلى أجزاء مختلفة من فرنسا للبحث عن مستعمرات من اللافقاريات، واتضح أن الديدان العملاقة بدأت في اختراق البلاد منذ حوالي 20 عامًا وانتشرت في جميع أنحاء فرنسا.

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