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بالفيديو| مخرج "كلبش 2" ينشر مشهدا محذوفا من الحلقة السابعة

منذ 29 دقيقة
أمير كرارة - كلبش 2

أمير كرارة - كلبش 2

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

نشر المخرج بيتر ميمي، اليوم، مشهدًا محذوفًا من الحلقة السابعة من مسلسل "كلبش 2"، وكتب تعقيبا على الفيديو "قبل المعركة".

ولم يكتف مخرج "كلبش 2" بنشر المشهد المحذوف، حيث كتب منشور شوق خلاله متابعي المسلسل، حيث قال إن البداية الحقيقة للمسلسل ستكون من الحلقة الثامنة.

"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

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