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مفاجآت من "آبل" بشأن شاحن آيفون

منذ 27 دقيقة
شاحن آيفون

شاحن آيفون

كتب: وكالات

أفادت تقارير إعلامية أن شركة "آبل" الأمريكية تعتزم الكشف عن 3 نماذج جديدة من شاحن هاتف آيفون خلال 2018.

وذكر موقع "9to5mac" التقني، أمس، أن النماذج الجديدة تأتي بأحجام مختلفة وبأسعار أرخص بكثير من نظيرتها الحالية.

ولا يتوقف الأمر هنا، إذ أن منفذ الشاحن الجديد يكون أقل وزنًا وأسرع في عملية تزويد الهاتف بالطاقة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأفاد الموقع التقني إنه رصد تغيرًا مفاجئًا من جانب "آبل" تمثل في تخفيض سعر كابل "USB-C" بنحو 25%، إذ تراجع سعره من 25 إلى 19 دولارًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أن إقدام "آبل" على هذه الخطوة ينطوي على أهمية كبيرة، ربما تأتي في سياق تخفيض الشركة الأمريكية لسعر آيفون بنحو 200 دولار.

وكانت تسريبات ذكرت أن "آبل" تدرس خطوات من أجل تخفيض أسعار هواتف آيفون الجديدة، عن طريق تقليص تكلفة الإنتاج.

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